Toekomst Saab weer zekerder

Door: BV

De Zweedse constructeur van supersportwagens Koenigsegg neemt Saab van GM over. Daarover bereikten de betrokken partijen eerder al een akkoord. Koenigsegg heeft vanzelfsprekend zelf niet de fondsen bijeengespaard voor de operatie. Het geld is afkomstig van een consortium Scandinavische investeerders (hoofdzakelijk Noren) en het Chinese BAIC dat zich via een achterpoortje in de deal heeft gewerkt. Dat laatste is voor Saab misschien wel een goede zaak, want het zet de deur naar de grote Chinese groeimarkt open. Alleen de Europese investeringsbank moest zich nog buigen over een noodzakelijke lening van € 400 miljoen aan het nieuwe consortium. Die aanvraag werd gesteund door de Zweedse overheid (die zich mee borg stelt) . Vandaag heeft de Europese bankinstelling zoals verwacht het groen licht gegeven. Daarmee is de laatste grote hinderpaal op Saab's weg naar onafhankelijk geruimd.