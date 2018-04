VW Fox krijgt Golf-kuren

Door: BV

Volkswagen heeft z'n kleinste -de Fox- een nieuw gezicht gegeven. De goedkoopste VW uit de catalogus (vanaf € 9.670) krijgt smoelwerk dat we al uit de Golf VI en de nieuwe Polo kennen. Het overbekende facelift-recept wordt aangehouden. Dat betekent dat de lichtblokjes achteraan nieuw zijn, net als de stofjes binnenin. Bijzonder goed nieuws is de komst van een geheel nieuwe boordplank. Die was immers niet helemaal meer bij de tijd.

Wie de herwerkte Fox wil, houdt best z'n adem niet in. De driedeurs wordt in Brazilië gebouwd en nog voor het de beurt zou zijn aan de Europese versies, trekt VW er hier de stekker uit. Halverwege volgend jaar is het ermee gedaan. In 2011 moeten de eerste Up!-versies immers klaar zijn. Dat is waar de autobouwer z'n pijlen op wil richten.