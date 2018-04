Chryslers toekomstplannen in detail

Door: BV

Het huwelijk tussen Fiat en Chrysler wordt geconsumeerd. Gisterenavond werd de toekomstige productstrategie van het Amerikaanse merk uitgelicht in een -naar niet zo goede Italiaanse traditie- liefst 7u durende persconferentie.

Fiat snijdt zoals verwacht duchtig in het productaanbod van z'n nieuwe Amerikaanse dochter. De PT Cruiser en Jeep Commander vliegen er volgend jaar al uit. Die laatste blijft misschien internationaal nog even verder doorlopen, dankzij een productievestiging van Magna Steyr in Oostenrijk. De Dodge Dakota eindigt z'n carrière in 2011, de Dodge Caliber midden 2012 en eind 2012 valt het doek voor de Compass en Patriot. De Dodge Viper gaat eruit in 2011 maar een jaar later staat er een nieuwe generatie, en dat terwijl Chrysler nog overwoog het concept te verkopen.

De lancering van de nieuwe Chrysler 300C, Jeep Grand Cherokee en Dodge Charger volgend jaar gaat gewoon door. Daarnaast krijgen de Dodge Grand Caravan, Dodge Journey, Dodge Avenger en Chrysler Town & Country volgend jaar een grondige opfrisbeurt. De Jeep Wrangler krijgt volgend jaar ook een diesel. Die komt zeker naar Europa, of de Amerikanen hem ook zullen kunnen aanstippen, is nog onduidelijk. In 2011 worden de Challenger en Nitro opgefrist.

Daarnaast komen er een hele rits nieuwe modellen. De Amerikaanse consument zal die met zekerheid kunnen aanstippen, maar omdat er nogal wat van Fiat afkomstig zijn, is het onwaarschijnlijk dat we daar in onze contreien onze adem voor moeten inhouden. Volgend jaar komt een full-size CUV van Dodge. De ontwikkeling daarvan is immers al klaar. En omdat ook die van een Ram midsize unibody pickup ook al ver gevorderd is, kan die er in 2011 staan. Verderop is het al Fiat dat de klok laat. In 2012 gaan Fiat bestelauto's naar de VS onder het Ram-label dat als submerk voor alle utilitaire voertuigen zal dienen. Datzelfde jaar komen een compacte sedan voor de merken Dodge en Chrysler (ter vervanging van de PT-Cruiser) naar de VS. Beiden zijn Fiat-producten. In 2013 gaan dan alle registers open. Dan introduceert de groep drie nieuwe Jeeps. Een kleine offroader (er wordt gespeculeerd over een aangepaste Fiat Panda 4x4), een CUV die de Patriot en Compass vervangt en een nieuwe generatie Liberty, allen Fiat-producten. Chrysler krijgt datzelfde jaar een kleine auto, een nieuwe Sebring en een middenklasse CUV. Allemaal Fiats. En hetzelfde geldt voor de kleine Dodge en de nieuwe generatie Avenger die datzelfde jaar op het programma staan.