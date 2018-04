Fiat Doblo ondergaat evolutie

Door: BV

Als Fiat een model naar de cosmetisch chirurg stuurt, voegt het tegenwoordig "Evo" toe aan de type-aanduiding. Kijk maar naar de Grande Punto Evo. Aan de Doblo Evo wordt momenteel de laatste hand gelegd. Zowel de bestelwagenvariant als de personenwagenuitvoering worden onder handen genomen. Deze beelden werden clandestien geschoten tijdens een fotoshoot voor de officiële beelden. Die zijn nog even achter, al kunnen we nu wel al het nieuwe uiterlijk van de Doblo onthullen.

Grotere verassingen staan niet op de agenda. De Doblo krijgt een nieuwe smoel met hoekomvattende koplampen en aangepaste bumperschilden. Achteraan valt een achterklep met een groter glasoppervlak op. Als we Fiat een beetje kennen, heeft het ook het interieur gevoelig opgefrist. We hopen op zachtere dashboardmaterialen en een aangepast instrumentarium bovenop de obligate nieuwe stoffen voor de bekleding van het meubilair. De laatste generatie benzine- en dieselmotoren komt ook in de neus van de Doblo. De 1.3 JTD met 75 en 95pk, die beiden voldoen aan de Euro V-norm zullen daarin de verkoopstoppers zijn. En wedden dat ze zuiniger zijn dan voorheen?