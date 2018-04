VW is grootste autobouwer

Door: BV

Jaren aan een stuk ging de strijd voor de titel van 's werelds grootste autobouwer tussen Toyota en GM. Dat de Amerikanen het moeilijk hebben met de crisis, is geen geheim en daardoor staat de teller voor dit jaar op 3,6 miljoen stuks. Dat is niet eens meer voldoende voor een podiumplaats. De Amerikaanse gigant strandt op de vierde stek, maar is al lang blij er überhaupt nog te zijn.

Ford wipt over GM met een marge van 100.000 stuks. Toyota mag de hete adem al in z'n nek beginnen voelen, want dat bouwt dit jaar 4 miljoen auto's. De Volkswagen groep profiteert duidelijk van de crisis. Dat merk verkocht gevoelig meer auto's en strandt op 4,4 miljoen stuks. De Duitsers zijn daarmee meteen de grootste autobouwer ter wereld, en dat ongeveer 9 jaar eerder dan ze zelf voorspeld hadden.

Overigens is er bij VW niet alleen goed nieuws. Het bedrijf verkoopt weliswaar meer, maar het zijn de goedkope modellen (met minder marge) die het best in de markt liggen. Daardoor dalen winst en omzet beide met zo'n 10%. Het eerste cijfer is € 1,16 miljard, het tweede € 26 miljard.