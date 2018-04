BP start productie ethanol en algendiesel

Door: BV

Oliegigant British Petroleum (beter gekend als BP) wordt de eerste grote olieleverancier die start met de productie van bio-brandstoffen op grote schaal. Het bedrijf heeft daarvoor een partner gevonden. Samen met het Amerikaanse Venerium Corporation zal het vanaf volgend jaar bio-ethanol produceren in Louisiana. Venerium heeft een procédé ontwikkeld waarbij cellulose in vetten door middel van enzymen wordt geconverteerd naar alcohol. De faciliteit en heeft een jaarlijkse productiecapaciteit van 5,3 miljard liter en wordt volgend jaar operationeel.

BP heeft nog een aantal andere projecten in de pijplijn zitten. In de UK zal het in 2012/2013 de productie van biobutanol op basis van graanstengels (nu nog een afvalproduct) opstarten. Butanol is een interessante biobrandstof omdat de hoeveelheid energie/liter nagenoeg gelijk is aan die van conventionele benzine. Dat betekent dat biobutanol in de meeste conventionele benzinemotoren gebruikt kan worden zonder aanpassing. Het bedrijf wil op korte termijn ook op commerciële schaal biodiesel winnen uit de algen, maar een exacte tijdsspanne wil de oliegigant daar niet voor kwijt.