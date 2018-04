VW werkt aan potige Polo R

Door: BV

Volkswagens nieuwe Polo houdt in z'n krachtigste versie momenteel 105pk achter de hand. Maar we weten al dat het daar niet bij blijft. De Polo GTI, minstens 160pk sterk, warmt zich op en is volgend jaar een feit.

Intussen zitten de ingenieurs bij VW al één stap verder. Het bedrijf werkt voor modeljaar 2011 aan een versie die het de Golf GTI lastig moet maken. De Golf GTI en Scirocco zien het levenslicht in een R-versie die potig genoeg is om de Audi S3 aan de bumper te blijven kleven en die zelfde "R"-aanduiding komt er ook voor z'n kleine broer. Niet helemaal verassend trouwens, want Seat heeft met dezelfde technologie (de Ibiza) al twee pittige versies in de catalogus; de Ibiza FR en de Ibiza Cupra.

De snelste Spanjaard houdt 180pk achter de hand en die worden gepuurd uit een dubbel geblazen 1.4l benzinemotor. VW zal voor zowel de GTI als de R diezelfde krachtbron gebruiken, maar wellicht wordt de Polo net iets krachtige. We zetten ons geld op 190pk. Uiteraard blijft het prijskaartje onder dat van de goedkoopste Golf GTI.