Nieuw: Citroën C-ZERO

Door: BV

Citroën brengt in het derde trimester van volgend jaar de C-Zero op de markt. Dat is een geheel elektrische stadswagen, die bij Mitsubishi (waar hij i-MIEV heet) wordt ingekocht. De wereldpremière voor de Citroën volgt op ons eigen Brusselse Autosalon in januari. Het is overigens niet de eerste geheel elektrische Citroën. Het bedrijf heeft een Berlingo First Electrique in de catalogus staan en wist daar al zo'n 5.500 stuks van te slijten.

De C-Zero heeft een 64pk sterke synchroonmotor aan boord. Die levert z'n maximumvermogen bij 3.000 tot 6.000t/min. De trekkracht van 180Nm is tussen 0 en 2.000t/min permanent ter beschikking. Centraal in het onderstel worden 88 cellen van 50Ah ingebouwd. Die voeden de motor met 330V-stroom. De batterijen laden aan een 220V stopcontact neemt niet meer dan 6u in beslag en resulteert in een autonomie van ongeveer 130km (let wel, volgens de genormaliseerde gemengde cyclus!). Het zijn de achterwielen die de aandrijving voor hun rekening nemen.

Binnen z'n wielbasis van 2,55m biedt de C-ZERO plaats aan vier inzittenden. Daarnaast is nog voor 166l bagagecapaciteit voorhanden. De totale lengte bedraagt niet meer dan 3,48m en dat betekent samen met een draaicirkel van 9 meter dat de C-ZERO zich met gemak door de stad moet laten bewegen.

De besturing is gelijk aan die van een auto met een automaat. In de uitrusting moet de bestuurder alvast geen concessies doen. Stuurbekrachtiging, ABS, ASR, ESP, elektrisch bediende ruiten, zes airbags, een autonoom telematicasysteem voor noodoproepen en airconditioning zijn slechts de voornaamste standaardvoorzieningen. Over de prijs rept Citroën nog met geen woord.