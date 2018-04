Renault Reanimeert Gordini

Door: BV

Neen, het is niet de in 1899 geboren Amedeo Gordini zelf die wordt gereanimeerd - het zijn z'n exclusieve creaties voor het merk Renault die nieuw leven worden ingeblazen. In de jaren zestig en zeventig kleefde Renault de naam van ex-racepiloot en Renault Sport-ingenieur Gordini op z'n meest sportieve creaties. Die werden overigens niet zelden gekenmerkt door een lakwerk in Frans Blauw en witte striping. Veertig jaar geleden waren de vier kenmerkende ronde koplampen van Renaults 1300 Gordini stof voor heel wat jongensdromen. En er kan ook nu weer gedroomd worden want Gordini komt terug.

Renault gaat de beroemde naam gebruiken voor een exclusieve reeks van de Renault Sport-modellen. Die zullen technisch weinig of niet verschillen van de snelle hatchbacks die Renault Sport vandaag produceert, maar ze krijgen een exclusief uiterlijk. Blauwe lak en witte strepen tekenen alvast present. De Renault Twingo Gordini RS beleeft z'n avant-première op 25 november op de Champs Elysées en op de Clio Gordini RS is het niet meer dan een paar maand langer wachten. Van de Twingo kregen we al deze teaser, waaruit we alvast kunnen afleiden dat ook de velgen een streepje blauw meekrijgen. Historische beelden vind je in de fotospecial.