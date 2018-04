Ford Police Interceptor komt terug

Door: BV

Eigenlijk had Ford eerder te verstaan gegeven dat het géén opvolger meer zou bouwen voor de Crown Victoria Police Interceptor (ondanks een concept met die naam). In de VS stelt de politie namelijk speciale eisen aan z'n voertuigen, wat betekent dat de constructeurs de ophanging, aandrijving en het interieur speciaal voor de arm der wet moeten herontwikkelen. Het Blauwe Ovaal had er na decennia trouwe dienst voor bedankt. De Crown Victoria is immers met pensioen en de productielijn alleen voor politievoertuigen draaiende houden, was niet realistisch. De investering doen om een nieuwe auto aan de richtlijnen aan te passen, evenmin. Maar Ford, dat jaarlijks tussen 45.000 en 60.000 politiewagens bouwt, heeft zich bedacht.

Het merk kondigt nu voor de eerste helft van 2010 een nieuwe Inteceptor aan. Een beslissing die wellicht de maken heeft met die van GM om speciaal voor de Amerikaanse politiediensten een Chevrolet Caprice Police Patrol Vehicle te ontwikkelen. Chevy haalt de mosterd daarvoor in Australië, waar het nog een achterwielaangedreven sedan had rondrijden die eenvoudig aan te passen was. En het is niet ondenkbaar dat Ford hetzelfde doet; het heeft immers de achterwielaangedreven Falcon op de Australische markt. Meer details komen volgend jaar, de eerste exemplaren zullen door de Amerikaanse politie in 2011 in dienst genomen worden.