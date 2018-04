Geely wil grotere, luxueuzere Volvos

Door: BV

De verkoop van Volvo door Ford is nog niet rond. Maar het bedrijf heeft wel al aangegeven met het Chinese Geely in zee te willen gaan. De Amerikanen denken zo'n $ 2 miljard voor hun Zweedse dochter te kunnen krijgen. Dat is uiteraard in de veronderstelling dat beide partijen een condensus kunnen bereiken over de plaats van alle punten en comma's in het contract. Intussen onthult Geely alvast enkele toekomstplannen.

Ford verkocht afgelopen jaar zo'n 380.000 Volvo's. Geely wil daar over vijf jaar tijd één miljoen stuks van maken. Dat is 2,5 keer zoveel. Eén vijfde van het jaarlijkse volume is bestemd voor de Chinese markt. Geely wil daar een Volvo-fabriek neerzetten die tot 300.000 auto's per jaar kan bouwen. De rest van de groei moet komen uit nieuwe modellen. En terwijl de meeste luxemerken excuses zoeken om kleinere modellen te kunnen bouwen, spreken de Chinezen juist over twee, misschien drie, grotere en meer luxueuze modellen.