Nieuwe Fiat Doblo debuteert in Brussel

Door: BV

Fiat introduceert de tweede generatie van de Doblo. Van het model zijn al een miljoen stuks gesleten en dat vieren de Italianen met een zeer grondige opfrisbeurt. Het nieuwe model beleeft z'n wereldpremière op het Salon van Brussel. Hij is half januari leverbaar in ons land, maar in een aantal Europese landen (zoals Italië) wordt het model al vanaf heden verkocht.

De Doblo krijgt overduidelijk een nieuwe snoet, met hoekomvattende koplampen en beter in het design geïntegreerde bumpers. Achteraan is de kofferklep voorzien van een groter glasoppervlak. Dat legt de nadruk volgen Fiat meer op de gigantische laadcapaciteit van 790l. Fiat is lyrisch over de nieuwe stofjes en bekledingen die het voor het interieur gekozen heeft, maar het blijft er niet bij. De auto rust in z'n personenwagenuitvoering en de bestelwagenversie op een geheel nieuw, specifiek ontwikkeld platform. Dat heeft een geheel onafhankelijke voorophanging en een 2-link achterophanging die duidelijk meer gesofisticeerd is dan voorheen.

De Doblo is leverbaar met vier motoren. Het is een benzinevariant met 95pk en drie diesels. Allen van het Multijet-type en goed voor 90, 105 en 135pk. De eerste is een 1.3 die niet meer dan 129gr/CO2/km uitstoot. Afhankelijk van de motor voldoet de Doblo aan de Euro IV of V-uitstootnorm. De modellen die aan de jongste norm voldoen hebben allen een start/stop/systeem aan boord, maar het is nog onduidelijk welke motoren dat juist zijn.