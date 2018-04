Productiemodel Dacia Duster gesnapt

Door: BV

Skoda's fonkelnieuwe Yeti mag z'n borst al nat maken, want Renault's budget-dochter Dacia wil met de Duster in dezelfde vijver gaan spelen. De plannen voor een meer capabele terreinrakker van het merk, werden al in Genève onthuld. Daar stond de Duster Concept car die de voorbode is voor het productiemodel. En Dacia maakt daar haast mee. Officieel is er nog niets vrijgegeven, maar deze plaatjes zijn clandestien geschoten in de fabriek van het merk in Pitesti (Roemenië). Ze onthullen al de definitieve vormen van de klantenversie. Of die ook Duster zal heten, is overigens nog lang niet zeker. Dat de bijzonder avontuurlijke lijnen van het showexemplaar sneuvelen op weg naar een definitieve vorm - dat staat nu wel als een paal boven water. Wordt vervolgd...