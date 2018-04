Dacia Duster Concept

Door: BV

Renault's budgetmerk is met een cross-over in de weer. Op het Salon van Genève presenteert het merk zoals bekend een studiemodel voor die toekomstige gamma-uitbreiding. De Duster is 4,25m lang, 1,64m breed, 1,49m hoog en houdt volgens de constructeur het midden tussen een monovolume en een SUV. Onder de kap zit de 1,5l dieselmotor die ook in de andere producten van het Roemeense werk te vinden is. Goed voor 105pk en ondanks dikke 21-duims sloffen nog bijzonder zuinig. De CO2-uitstoot bedraagt niet meer dan 139gr/km.

De productieversie zal slim met uitrusting en productietechnieken omspringen om de prijs te drukken, maar deze concept kon zich nog enkele fantasietjes veroorloven. Tegengesteld openende portieren zonder B-stijl bijvoorbeeld. Of een geheel in glas uitgevoerd dak. En een interieur dat niet alleen enorm veel opbergmogelijkheden biedt, maar aan de rechterzijde ook nog eens plaats kan maken voor grote laadobjecten, bovenop de 470l die al in de koffer geschikt kan worden.