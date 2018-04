Mercedes SLS kost € 185.251

Door: BV

Mercedes heeft bekendgemaakt hoeveel z'n nieuwste pk-monster moet kosten. De SLS, die de SLR McLaren opvolgt en stevig knipoogt naar de Gullwing SL300 uit de jaren vijftig, zal in ons land te koop zijn vanaf € 185.0251.

Over de standaarduitrusting valt niet te klagen, maar je kan natuurlijk nog enkele exclusieve opties uit de lijst plukken. De sommen de meest uitzonderlijke even voor je op. Een carbon-ceramisch remsysteem kost je € 11.725. Een carbonpakket om het interieur te verfraaien kost € 8.639. Bang&Olufson hebben een speciaal audiosysteem ontwikkeld (voor het geval je het gehamer van de V8 beu wordt) dat € 7.282 kost. Maar de duurste optie is de Alubeamsilver koetswerkkleur. Daarvoor vraagt Mercedes AMG liefst € 12.342.

Voor de goede orde zetten we ook nog eens de prestaties op een rij. De 6.208cc grote V8 levert 571pk bij 6.800t/min en houdt bij 4.750t/min 650Nm trekkracht achter de hand. Geweld dat via een automatische zevenbak naar de achtertrein wordt geloodst en de amper 1,6 ton zware gevleugelde tweezitter in 3,8 seconden naar 100km/u stuwt. De topsnelheid bedraagt 317km/u.