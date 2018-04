Elektrische Ginetta rijdt door Kanaaltunnel

Door: BV

De 73-jarige John Surtees was al de enige ziel die het ooit presteerde om zowel op twee, als op vier wielen Wereldkampioen te worden. En nu heeft de Brit er nog een vermelding bij. Het is immers de eerste gewone sterveling die door de Kanaaltunnel mocht rijden. Niet door dezelfde koker als de treinen uiteraard, maar door de centrale servicekoker. Het kwam de directie van de Kanaaltunnel goed uit, want de vaste verbinding is exact 15 jaar open, en dat wordt door de stunt extra in de verf gezet.

John koos voor de Ginetta G50EV, een prototype voor een op stapel staande elektrische Ginetta. Die is voorzien van drie batterijensets die een elektromotor bij de achterwielen aandrijven. Die kan de Britse sportwagen naar een top van 180km/u stuwen en houdt het 400km vol. Beiden zijn ruim voldoende voor de 50km lange tunnel. De doortocht werd gereden in het kader van de Beaujolais Burlington Run. Een evement voor autoliefhebbers dat al 37 jaar plaatsvindt.