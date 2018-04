Remake voor Opel Corsa

Door: BV

Opel introduceerde de jongste Corsa-generatie in de zomer van 2006. Het product is dus zowat halverwege z'n carrière. Tijd om één en ander onder handen te nemen, dacht men bij Opel. Het motorenpalet, chassis en uiterlijk worden onder handen genomen.

Het meeste zelfbeheersing legt Opel bij het uiterlijk aan boord. De aanpassingen blijven beperkt tot de klassieke facelift-items. Dat betekent dat de catalogus begin volgend jaar verrijkt wordt met enkele nieuwe koetswerktinten, andere velgen en dat de vormgeving wordt gemoderniseerd met bumperschilden en een grille die beter bij de stijl van de nieuwe Astra aansluiten. Aan de binnenzijde wordt nauwelijks geraakt.

Om het verbruik te beperken monteert Opel een nieuwe oliepomp. Die optimaliseert de oliedruk en reduceert de wrijving. De 1.2 en 1.4l benzinemotoren krijgen een dubbel verstelbare nokkenas, wat de verbranding optimaliseert. Een nieuwe thermostaat reduceert de opwarmperiode van het motorblok en als kers op de slagroomtaart krijgen alle Corsa's een schakelindicator in het instrumentenbord. Die moet de bestuurder helpen om minder te verbruiken.

Alle benzinemotoren voldoen daardoor voortaan aan de Euro V-emissienormen. De 1.0l driecilinder instapmotor ontwikkelt voortaan 65pk (+5) en 90Nm trekkracht (+2). Het verbruik van de instapper zakt echter met 13% tot 5.0l en 117gr/km CO2-uitstoot. De 1.2l viercilinder is goed voor 70pk terwijl het koppel van 115Nm 5Nm winst vertegenwoordigt. Die centrale verbruikt 5,3l/100km (124gr/km/CO2). Een vernieuwde versie van hetzelfde blok is goed voor 85pk bij een identiek koppel. Ook die is 11% zuiniger dan de 1.2 in de huidige Corsa. De 1.4l krijgt een 2mm langere slag, heeft daarom een inhoud die van 1.364cc naar 1.398cc gestegen is, en levert voortaan 87pk en 130Nm. Toch blijft het verbruik beperkt tot 5,5l/100km (129gr/km/CO2). Hetzelfde blok kan ook 100pk (identiek koppel en verbruik) leveren. Met die motor sprint de nieuwe Corsa naar 100km/u in 11,9 seconden en haalt hij een top van 180km/u. De 1.6l turbomotor bestaat met 150pk of -voor de potige OPC- 192pk. Ook daar is de uitstoot gereduceerd.

De extra zuinige 95pk en 190Nm sterke Corsa EcoFlex was al eerder aangekondigd. Die neemt genoegen met een verbruik van 3,7l/100km. De CO2-uitstoot van de driedeursversie bedraagt amper 98gr/km. De vijfdeurs vraagt één grammetje extra. Erboven vinden we een 75pk en 170Nm sterke variant van diezelfde 1.3 CDTI. Die stoot evenwel al 114gr/km/CO2 uit. De twee instapdiesels stellen het met een vijfbak. Dezelfde dertienhonderd bestaat nog in een derde variant die 90pk en 200Nm levert en steeds aan een zesbak wordt gekoppeld. De topdiesel is nog steeds een 1.7. Die wordt krachtiger (van 125 naar 130pk en het koppel zwelt van 280 naar 300Nm) terwijl z'n brandstofhonger met 9% afneemt. De editie is tot 200km/u in staat en sprint naar 100 in 9,5 tellen terwijl de CO2-uitstoot tot 118gr/km beperkt blijft.

De besturing is voor alle Corsa's verbeterd. De software die de elektrische bekrachtiging regelt, werd daarvoor onder handen genomen. Het merk belooft meer feedback en meer precisie. Het chassis onderging aanpassingen die vooral de stabiliteit moeten verbeteren, zonder aan het comfort te raken. Een aangepast torsie-profiel op de achteras beperkt de beweging van de achteras terwijl een dikkere stabilisatorstang vooraan (+1mm) hetzelfde moet bewerkstelligen. Om het effect ervan te compenseren is de achterophanging zachter, zitten er nieuwe dempers rondom en zijn de eindelooprubbers in de voorophanging soepeler.