Lamborghini werkt aan 2 superautos

Door: BV

Van de Lamborghini Gallardo hebben we inmiddels zo veel verschillende versies gezien, dat het model duidelijk over z'n hoogtepunt is. De bolide dateert uit 2001 en zal het einde van volgend jaar niet halen.

In Sant'Agatha wordt al druk aan de opvolger gewerkt. Of liever, de opvolgers. Lamborghini wil immers ook een vervolg breien aan de Reventon, zonder dat het zich moet houden aan de strikte productiebeperkingen die het zichzelf voor de laatste super-Lambo heeft opgelegd. Er circuleren twee namen die uit het verleden van de constructeur stammen; Jota en Urus. Of die ook voor de productieversies gebruik zullen worden - dat is nog koffiedik kijken.

De eerste technische details zijn inmiddels gelekt. Beide auto's zullen aangedreven worden door een fonkelnieuwe geheel atmosferische 6-liter V12 met directe brandstofinjectie. Voor de Jota die de fakkel van de Murcielago zou overnemen, levert die eenheid wellicht zo'n 700pk. De nog extremere Urus zal minder wegen en nog eens 100 extra paarden aan de teugels houden. Lamborghini steekt z'n hand in het vuur voor een sprinttijd van minder dan 3 tellen.

De opwarmer voor de Jota is voor volgend jaar. Serieproductie is ten laatste in 2011 een feit. De Urus huppelt een jaartje achterop. Of de vierdeurs Estoque een toekomst krijgt, is nog altijd niet helemaal duidelijk.