Lambo Estoque (misschien) al in 2011

Door: BV

Op het Autosalon van Parijs pakte Lamborghini groots uit met een zorgvuldig opgezette plaagcampagne (aflevering 1, 2 en 3) voor de Estoque; een studiemodel voor een vierdeurs berline van het legendarische merk. Uitsluitsel over de productie was er toen niet, en is er nog steeds niet. Maar in tegenstelling tot het jaartal 2013 dat eerder werd vernoemd, spreekt men bij Lamborghini nu over 2011. Volgens Lamborghini voldoet de serieproductie aan de rendabiliteitseisen van de groep, en als de heren bij VW -dus Porsche- het ermee eens zijn, zou de Estoque vroeger dan voorzien realiteit kunnen zijn.

Het platform van de vierdeurs supercar ontvangt in eerste instantie de 5,2l grote V10 uit de Gallardo LP-560-4, zij het teruggeschroefd tot 500pk en 610Nm rijk. Maar het platform kan tussen de voorwielen ook andere motoren ontvangen, waaronder hybride centrales of een dikke diesel (die van de Q7 V12 TDI?).