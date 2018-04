EuroNCAP Crashtests: Toyota ziet sterretjes

Door: BV

Twaalf modellen heeft de EuroNCAP in z'n nieuwste golf van vernielzucht tot schroot herleid. En dat allemaal om ons een beter zicht te geven op de veiligheid van de nieuwkomers. En het nieuws is bijna allemaal goed.

Vijf sterren, het maximale aantal, zijn er voor de nieuwe BMW X1, de Chevrolet Cruze, Citroën DS3, Infiniti FX, nieuwe Mazda 3, Mercedes GLK en E-Klasse, Opel Astra, Peugeot 5008 en VW Scirocco. Maar ook binnen het 5-sterren firmament zijn er nog behoorlijke verschillen. Op vlak van veiligheidsuitrusting is de Infiniti FX de nieuwe kampioen. Die haalt een score van 99%. De BMW X1 is de meest voetgangervriendelijke auto met 63%, hetzelfde model gaat in de categorie van de veiligheid voor de allerkleinsten met de hoogste eer lopen. Daar haalt de X1 86%. Als volwassene zit je het best in de Chevrolet Cruze. Z'n score van 96% is één honderste beter dan de nieuwe Opel Astra, die op hetzelfde onderstel staat.

De Chevrolet Spark, die de Matiz zal opvolgen, is een buitenbeentje. Het kleintje scoort met respectievelijk 81 en 78% voor de bescherming van volwassenen, dan wel kinderen, best goed. Maar omdat de constructeur ESP niet standaard aanbiedt (het komt wel op bepaalde versies), houdt de EuroNCAP de vijfde ster achter.

Toyota's Urban Cruiser heeft wel ESP, maar blijft steken op een teleurstellende score van slechts drie sterren. Het bedrijf is verwonderd, aangezien het de iQ en nieuwe Prius wel naar een vijf-sterren-niveau tilde. De Urban Cruiser gaat de mist in bij de veiligheid voor de volwassenen. Daar raakt de auto niet verder dan 58%. De boosdoener is de paaltest. De auto wordt dan door de EuroNCAP zijwaarts tegen een paal gekwakt. Pal op de B-stijl weliswaar (het stevigste punt). De airbags van de Japanners bieden daar onvoldoende ondersteuning voor het hoofd. Als klap op de vuurpijl blijkt het risico op verwondingen aan de knieën bij een frontale aanrijding ook eerder hoog. De Urban Cruiser heeft wel een knie-aribag, maar die doet z'n werk evenmin goed, zegt de EuroNCAP.