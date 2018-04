Alfa Milano uit de doos

Door: BV

Begin volgend jaar lost Alfa Romeo de zeer succesvolle -en dan ook 10 jaar oude- 147 af. Wellicht niet door de 149, maar door een model met een echte naam: Milano. Daar is officieel nog niets over geweten, maar het eindproduct is -zo kort voor de introductiedatum- uiteraard al helemaal klaar. Dat blijkt ook uit deze clandestien geschoten plaatjes, waarin het model zichzelf al helemaal geeft. De Milano wordt naar alle waarschijnlijkheid voorgesteld op het Autosalon van Frankfurt.

Alfa Romeo bouwt de Milano op een gloednieuw onderstel. Dat heeft geen uitstaans met het zogen. C-Evo-platform dat voor de Fiat Bravo en Alfa MiTo wordt gebruikt en in een verlengde vorm dienst doet voor de Lancia Delta. Onder de kap komen de nieuwe Multi-air benzinemotoren met 105, 135, 170 en 200pk. Tenminste tot de komst van een GTA-topversie die minimaal 265pk sterk wordt. Dieselen kan met vergelijkbare vermogens; van pakweg 110 tot 180pk.