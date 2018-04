Californië verwelkomt Chevrolet Volt

Door: REDACTIE

Het zonnige Californië staat bekend als de 'groenste' staat van de USA, maar eveneens als de grootste markt voor nieuwe auto's in de Verenigde Staten. Bijgevolg is de Los Angeles International Auto Show de ideale plaats om de aandacht te vestigen op de elektrische Chevrolet Volt met extended range generator, die er eind 2010 definitief zal gecommercialiseerd worden. Een jaar later zal de Chevrolet Volt in Europa zijn verkoopsdebuut vieren. Enkel gebruik makend van de elektrische lading in de lithium-ion accu, rijdt de Volt ongeveer 60 km ver. Wanneer de acculading bijna opgebruikt is, zorgt een generator voor het aanmaken van bijkomende elektrische energie, waardoor de totale actieradius wordt uitgebreid naar meer dan 500 kilometer. De 'Efficiency Meter' in het digitale instrumentenpaneel van de Volt geeft de bestuurder real-time feedback over de efficiëntie van het energieverbruik. De verwarming en het koelsysteem hebben drie standen. De bestuurder kan het tijdstip instellen voor het opladen, rekening houdend met de tijd, de dag en de kosten.

Chevrolet werkt samen met drie nutsbedrijven en het Electric Power Research Institute (EPRI) om elektrische auto's aan consumenten te demonstreren, geavanceerde elektrische autotechniek te promoten en oplaadprogramma's voor elektrische auto's te ontwikkelen. Als onderdeel van het demonstratieprogramma zal Chevrolet een honderdtal Volts ter beschikking stellen voor deelnemers aan dit programma. Zij zullen de auto's gedurende twee jaar in hun vloot kunnen testen. Door gebruik te maken van de OnStar telemetrietechnologie zal Chevrolet gegevens verzamelen over de prestaties van de auto's. De Volt is ontworpen om overal gemakkelijk elektrische energie te kunnen tanken. Daarom zullen vijfhonderd oplaadstations voor algemeen gebruik verschijnen langs de Californische wegen. De laadstations zullen tevens extra informatie verstrekken over de installatie, het laadproces en de ervaringen van de consumenten.