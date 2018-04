Geïntegreerde veiligheid

Door: REDACTIE

De voortdurende verbeteringen die onze auto's ondergaan, zijn voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de toeleveranciers. Bosch is één van de allergrootsten en stelt een nieuwe 'AB plus'-module voor die de sturing van de airbag en de inertiesensor voor het ESP integreert. De inertiesensor, die de draaiing van het voertuig en de dwarskrachtversnelling opmeet, werd tot nogtoe in een afzonderlijke behuizing ondergebracht. Het is tevens mogelijk om de versnellingskrachten en de draaihoeken voor alle ruimtelijke assen - het rollen, duiken en steigeren van het koetswerk - te bundelen in dezelfde module. Zo kan elke beweging van het koetswerk in kaart worden gebracht. De ESP-werking is sterk afhankelijk van precieze informatie over de koetswerkbewegingen. In het verleden werden de daarvoor noodzakelijke sensoren altijd zo dicht mogelijk bij het zwaartepunt van de auto geïnstalleerd. De module voorziet in alle elementen voor het detecteren van een frontale, laterale of achterwaartse aanrijding en kan bovendien uitgebreid worden met een detectie voor een koprol van de auto. Nog meer uitbreidingsmogelijkheden zijn voorzien in het kader van een actieve voetgangersbeveiliging. De module laat zich eenvoudig aanpassen voor wat het aantal aansluitpunten voor perifere crashsensoren en ontstekingskringen betreft.

Het voordeel van deze nieuwe module is een lagere kostprijs voor meer mogelijkheden en minder ruimtegebruik in de auto. Daarnaast wordt de integratie in de elektrische installatie van de auto vereenvoudigd. De nieuwe module is vooral interessant voor auto's die standaard over ESP beschikken. De eerste 'AB plus'-modules werden door Bosch aan een Japanse constructeur geleverd. Vanaf 2014 verplicht de EU overigens dat alle voertuigen moeten uitgerust zijn met ESP. Bedrijfsvoertuigen moeten bovendien vanaf november 2015 ook nog intelligente remassistentie en een waarschuwingsysteem voor het ongewenst verlaten van de rijstrook als gevolg van vermoeidheid of verminderde concentratie toevoegen aan de lijst met veiligheidsuitrusting.