Remassistentie verplicht door EU

Door: REDACTIE

Sinds 24 november 2009 moeten alle nieuwe auto's en lichte bedrijfsvoertuigen in de EU standaard uitgerust zijn met remassistentie. Vanaf 24 februari 2011 geldt deze verplichting voor alle nieuwe voertuigen. Deze verplichting kadert in een besluitvorming rond een verbeterde voetgangersbeveiliging in het verkeer. De remassistentie treedt in werking bij een noodstop en zorgt voor een verhoogde remkracht en bijgevolg kortere remkracht om zo alsnog een aanrijding te voorkomen. Onderzoek toont aan dat remassistentie het aantal dodelijke ongevallen met voetgangers jaarlijks met 1.100 zou terugdringen. Remassistentie dient overigens niet alleen de voetgangersveiligheid. Onderzoek van de ‚German In-Depth Accident Study' door Bosch heeft aangetoond dat bij frontale aanrijdingen met persoonlijk letsel de bestuurder in meer dan 33% van de gevallen niet eens geremd heeft! Zowat de helft van de bestuurders heeft niet de maximaal beschikbare remkracht benut.

Bij de toeleveranciers aan de auto-industrie wordt vandaag al gewerkt aan nog meer efficiënte veiligheidssystemen, die gebruik maken van radartechnologie of videosensoren om de verkeerssituatie voor het voertuig te analyseren. De toekomstige systemen bieden de bestuurder een intelligente remassistentie, omdat ze de verkeerssituatie zelf kunnen interpreteren. Dergelijke systemen herkennen tijdig een gevaarsituatie en waarschuwen de bestuurder via een akoestisch en/of optisch signaal, gevolgd door een korte activering van de remmen. Wanneer de bestuurder hierop reageert door zelf te remmen, voert het systeem de remkracht op in functie tot de resterende remweg. Reageert de bestuurder echter niet, dan zal het systeem kort voor de aanrijding zelf met maximale kracht ingrijpen. Volgens Bosch zouden 3 op 4 frontale aanrijdingen met verwondingen kunnen vermeden worden dankzij intelligente remassistentie. Bosch zal vanaf 2010 een dergelijke intelligente remassistentie leveren aan Audi.