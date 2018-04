Opel blijft vechten voor toekomst

Door: REDACTIE

In tegenstelling tot vroegere berichten zullen er geen 548 banen verdwijnen binnen het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum van Opel in het Duitse Rüsselsheim. Dat is belangrijk nieuws voor de toekomstige ontwikkeling van het merk. Het was Nick Reilly die als interim-topman van Opel dit goede nieuws aankondigde. De voorzitter van de ondernemingsraad, Klaus Franz, kondigde bovendien aan dat de werknemers bereid zijn 265 miljoen euro in te brengen voor de sanering van Opel. De 59-jarige Nick Reilly werd nu ook benoemd tot nieuwe President van GM Europe. Daarmee verandert zijn tijdelijke missie als orkestleider voor de hervormingen bij Opel en Vauxhall in een permanente opdracht. Voordien was Nick Reilly President van de GM International Operations en gebaseerd in Sjanghai. Hij is geboren in Wales en begon zijn carrière bij GM in 1975 bij de toenmalige Detroit Diesel Allison Division in Groot-Brittannië.