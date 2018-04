Elektrische Renaults uitgelicht

Door: BV

Renault heeft z'n goede voornemens voor het nieuwe jaar bekengemaakt. En hoewel we ons van het merk aan een paar aardige nieuwigheden mogen verwachten, kijken de Fransen nog liever een jaartje verder. In 2011 en 2012 brengt Renault liefst 4 elektrische auto's op de markt. De elektrische Fluence en een Kangoo die door Volts en Ampères worden voortbewogen geven de aftrap. De Twizzy volgt eveneens over twee jaar. Die wordt ook in z'n productieversie minder dan 1 meter breed en biedt plaats aan twee inzittenden in een tandem-positie. En begin 2012 is het dan tijd voor de Zoë. Die zal overigens maar weinig gemeen hebben met het studie-exemplaar dat we al te zien kregen. Renault heeft het over een vijfdeurs voor vijf met het formaat van de Clio. Dat de Fransen daarvoor het platform met de Leaf van alliantiepartner Nissan delen, ligt voor de hand.

Het voorgaande wisten we al, maar nu heeft Renault inzicht gegeven in de praktische kant van de zaak: de gebruiksbeperkingen en de kostprijs. Renault voorspelt voor nagenoeg alle elektro-auto's, de stadsgeoriënteerde Twizzy uitgezonderd, een rijbereik van 160km, gemeten volgens de gemengde Europese cyclus. Maar omdat we allemaal weten dat zulks utopie is, houdt het bedrijf het op een realistische autonomie van 100km. Ook in de winter, wanneer de temperatuur het rendement van de batterij reduceert en de verwarming (die op een conventionele verbrandingsmotor geen extra energie vraagt, maar bij een ‘koude' elektrische centrale wel) werkt. Een batterij laden duurt 4 tot 8 uur aan een conventioneel stopcontact. Snelladen zal kunnen op 30 minuten in speciale stations en Renault heeft al een robotsysteem dat lege batterijen vervangt door opgeladen exemplaren in een installatie die vergelijkbaar is met pakweg een carwash. Het hele proces duurt 3 minuten, ongeveer zo lang als een conventionele tankbeurt. Veelbelovend, maar een standaardisering is nog veraf. En er zitten nog een paar addertjes onder het gras. Wat als je geen garage of eigen parkeerplaats hebt bijvoorbeeld? Of wat als een flauwe plezante 's nachts je stekker uittrekt? Dan geraak je de volgende dag niet op het werk. Van de autonomie weet Renault in elk geval wel dat ze voldoende is. 87% van de Europeanen rijdt dagelijks niet meer dan 60km. Onthoudt u dat even? Het komt nog terug...

Renault maakt zich, net als alliantiepartner Nissan sterk dat een elektrische auto de consument niet meer kost dan een exemplaar met verbrandingsmotor. Helemaal juist is dat niet, althans niet in het begin. De prijs van de elektrische Renaults ligt tot 30% hoger, maar het merk gaat ervan uit dat de overheid de aanschaf stimuleert en die surplus wegwerkt. De overheid, dat zijn u en ik. Omwille van de beperkte levensduur van de batterij, zullen de Fransen u een auto aanbieden zonder batterij. Voor de accu's betaalt u een maandelijkse huurprijs. Een goede zaak, want zo kan u bijvoorbeeld sneller profiteren van nieuwe ontwikkelingen. En als de batterij de geest heeft, is het niet uw probleem. Maar de kostenstructuur wordt complexer. U betaalt aanschaf, taxatie, de huur van de batterij én de energie die u erin pompt. De Renault-dealer giet dan in één pakket, maar het worden desalniettemin complexe berekeningen. Gelukkig heeft Renault het ons voorgerekend. Aan de heersende energieprijzen (en rekening houdend met overheidssubsidies) doet u aan een elektrische auto een zaak als u een goed laadpunt heeft en dagelijks meer dan 50km rijdt. En niet meer dan 100, want dan wordt de autonomie spannend. En reed 87% van de Europeanen nu sowieso niet meer dan 60km? Maak de rekening en de conclusie moet zijn dat elektro-auto's slechts voor een zeer beperkte groep gebruikers interessant zijn. Maar, zoals dat gaat bij nieuwe producten, het potentieel van een volgende generatie zal al een pak hoger zijn.