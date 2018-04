Tazzari Zero elektrische stadsauto

Door: BV

De eerste elektrische auto op de Belgische markt wordt toch niet de Nissan Leaf. En ook geen smart. Het is het Italiaanse Tazzari dat met de Zero de spits afbijt. Het model zal immer op het Autosalon van Brussel te zien zijn en is vanaf dan ook te koop. De kostprijs wordt zo'n € 20.000, en daar mag je de overheidskorting (toch al minstens 15% omwille van de onbestaande CO2-uitstoot) nog aftrekken.

Qua concept is de Tazzari Zero het best vergelijkbaar met de smart. Het is immers een tweezitter met ambities voor stedelijk gebruik. Een rijbereik van maximaal 140km en een topsnelheid van 90km hypothekeren autostrade-uitstapjes. De centraal opgestelde elektromotor (die de achterwielen aandrijft) is dan ook slechts 15kW en 15Nm sterk. De sprint naar 50km neemt ook al 5 tellen in beslag.

Een lithium-ion-batterij zorgt voor de stroomvoorziening. Die vraagt 9u laadtijd, maar wie dieper in de buidel tast kan voor oplossingen kiezen die tot 80% van de batterijcapaciteit garanderen op amper 50 minuten tijd. En over het aanbod valt ook niet te klagen. Je hebt de keuze uit 10 kleuren, airco, parkeersensoren (voor zover relevant op een 2,88m lange stadsauto), een interieuraankleding in eco-leder...