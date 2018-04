Elektrische smart in productie

Door: BV

In de smart-fabriek in het Franse Hambach is de productie van 1.000 elektrische smarts gestart. In 2007 en 2008 werden er in dezelfde faciliteit eerder ook al eens 100 elektrisch aangedreven tweezittertjes van het merk gebouwd. Die zijn in Londen getest. Tegen 2012, als de prestaties van deze nieuwe uitvoering nog eens aan de realiteit getoetst zijn, moet de elektrische smart gewoon in de catalogus komen en vrij verkrijgbaar zijn. Tot het zover is, houdt smart in de gaten wie één van de 1.000 stuks in handen krijgt.

De nieuwe elektro-smart heeft in tegenstelling tot de eerste generatie een lithium-ion accu aan boord. Die is betrouwbaarder, kan sneller opgeladen worden, geeft z'n vermogen vlotter vrij en is beter bestand tegen misbruik, zoals het voortijdig afbreken van een laadcyclus. Speciale apparatuur vereist de smart niet. De auto kan gewoon aan de netstroom gekoppeld worden.