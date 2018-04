Renault lonkt weer naar VS

Door: BV

Het is 1982 en de Amerikanen kunnen voor het eerst een Renault kopen. Het is de Alliance, die door een overeenkomst met AMC aan de andere kant van de Oceaan uit de fabriek rolt. En het is alles behalve een groot succes. Daarom is het avontuur in 1987 alweer over en heeft geen Renault zich nog op Amerikaanse bodem gewaagd.

Het Franse merk is evenwel zeer succesvol in Latijns Amerika en het lijkt nu weer z'n oog te hebben laten vallen op de grootste automarkt ter wereld. Sinds 1987 gingen de Fransen immers eerst een alliantie aan met Nissan en bliezen ze daarna nieuw leven in het Roemeense budget-merk Dacia. En juist die combinatie zou wel eens het geschikte wapen voor een nieuwe aanval op de Amerikaanse consument kunnen opleveren. Dat heeft Gerard Detourbet, die aan het hoofd staat van de instapvoertuigen, zich laten ontvallen in een interview met The Wall Street Journal. Verschillende Dacia- en Renault-modellen, waaronder de kakelverse Duster, zouden in aanmerking kunnen komen voor distributie in de VS. En in het uitgebreide Nissan-dealernet zijn misschien wel voldoende kandidaten te vinden om het Merk met de Ruit te verdelen.

Als Renault op de Amerikaanse markt wil komen, dan is het nog niet voor meteen. De actuele modellen zijn immers niet voorzien op de wettelijke Amerikaanse vereisten (niet strenger, wel anders dan in Europa). Een nieuw Amerikaans avontuur is daarom ten vroegste voor 2013. Wat doet Detourbet dan? Hij voelt even naar de temperatuur van het badwater.