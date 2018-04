Aston Martin Cygnet in beeld

Door: BV

Het leek even op een aprilgrap, maar Aston Martin is wel degelijk bezig met een eigen supermini. Nu ja, eigen... het is een Toyota iQ die door de handen van de Britse designers is gegaan. Het bedrijf had eerder al beelden van een kleimodel vrijgegeven, en nu is er een productierijpe concept. Begin volgend jaar is de serieproductie een feit en zou je hem kunnen kopen, in de veronderstelling dat je ook een Aston Martin in je garage hebt staan.

Technisch past Aston Martin helemaal niets aan, maar optisch wordt de supermini in het Aston-gamma ingepast. Met nieuwe bumpers, de typerende grille, LED-achterlichtblokken, andere velgen en zelfs een nieuwe motorkap. Aan de binnenzijde schuilt de iQ onder decadente hoeveelheden leder. De iQ is al niet echt goedkoop, dus de deze Aston Martin Cygnet gedoopte creatie wordt gegarandeerd nog een pak duurder. Hoeveel exact is nog niet geweten.