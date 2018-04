Kleintje Aston Martin

Door: BV

Ulrich Bez, de grote baas bij Aston Martin en Akio Toyoda, de sterke man bij motorreus Toyota, zijn elkaar tegen het lijf gelopen tijdens de 24-uurs race op de Nürburgring. Blijkbaar konden de twee heren het goed met elkaar vinden, want op de design-afdeling van Aston Martin wordt op dit eigenste ogenblik een Toyota iQ verbouwd en voorzien van Aston Martin stijlelementen. En het gaat niet eens om een studie of een éénmalig aardigheidje; de "Astoyota" moet binnen niet al te lange tijd realiteit zijn. Hij luistert naar de naam Cygnet, zal op basis van bestaande Toyota iQ's in Engeland gebouwd worden à rato van 1.000 tot 2.000 stuks per jaar én is uitsluitend bestemd voor Aston Martin-klanten. Op die manier kan je binnenkort bij Aston ook een kleintje bestellen. Wellicht heb je zelfs keuze uit de verschillende motorversies van de iQ.