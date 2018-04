Door: BV

Zoals elk jaar heeft het Belgische magazine 4x4 PLUS een meer dan 20-koppige professionele jury (bestaande uit journalisten van de gespecialiseerde automobielpers) verzameld om uit liefst 22 4x4's de beste telg uit het segment te kiezen. Ditmaal al in vier categoriën; Offroader, SUV, Crossover en Pick-up.

De trofee voor de 4x4 van het Jaar gaat alweer naar Land Rover. De 4x4 Specialist verdiende met de vernieuwde Range Rover Sport 2010 799,65 punten op 1000. Twee jaar geleden was de Range Rover sport al eens houder van dezelfde titel en vorig jaar was het de Range Rover die de hoofdvogel afschoot. De Toyota LandCruiser, die eveneens is vernieuwd, strand op de tweede plaats. De nieuwe Land Rover Discovery is derde.

De SUV van het Jaar is de pas gelanceerde Skoda Yeti. Die reef 754,44 punten binnen. Het model gaat de Volvo XC60 en VW Tiguan vooraf. De Crossover van het Jaar is dan weer de Mazda CX-7. Dat model is voor het eerst beschikbaar met een dieselmotor en valt meteen in de smaak. Het model doet het met een score van 777,35 beter dan de Audi Q5 en de Infiniti EX37.

Bij de Pick-ups viel afgelopen jaar niet zo veel nieuws te rapen. De Ford Ranger kreeg wel een nieuwe 3 liter dieselcentrale onder de kap, en dat is voldoende voor de titel (met 707,09 punten). De Isuzu D-MAX en Mazda BT-50 volgen in het kielzog.