BMW ActiveE is elektrische 1-Reeks

Door: BV

In feite heeft BMW al geëxperimenteerd met geheel elektrische auto's, want het bouwde al een elektrische Mini E. Nu wordt vergelijkbare technologie in het onderstel van de BMW 1-Reeks gepast om de Concept ActiveE te creëren. Een geheel elektrische BMW, die aan het topcontact in 3 uur tijd kan opgeladen worden. Het resultaat is dan een autonomie tot 160km.

De lithium-ion accu's worden verspreid opgesteld. Er zit een deel vooraan, maar het gros werkte BMW weg in de transmissietunnel en op de plaats van de brandstoftank. De elektromotor zit bij de achteras en is goed voor 170pk en 250Nm trekkracht. Zoals steeds is het maximale koppel vanuit stilstand beschikbaar. Wel handig, want het gewicht van de batterijen zorgt ervoor dat de Concept ActiveE aftikt op een forse 1,8 ton. Door vooral kwiek van start te gaan blijft de sprinttijd naar 100km/u beperkt tot een puike 9 tellen. Rijden vergt wel een aanpassing. BMW herlaadt de batterijen zodra je het gaspedaal loslaat. Dat betekent dat je meteen vertraagt omdat de generator in werking treedt. In driekwart van de gevallen hoef je niet eens het rempedaal aan te raken en volstaat de vertraging om je door het verkeer te loodsen. Daarom activeert BMW ook meteen de remlichten.

BMW beperkt de snufjes niet tot deze speciale 1-Reeks Coupé. Het heeft ook over het gebruik nagedacht. Daarom heeft het een speciale telefoonapplicatie ontworpen, waarop je kan controleren hoeveel autonomie je 1-Reeks nog heeft en waar je een laadpunt vindt.