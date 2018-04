Mini E: voor het stopcontact

Door: BV

Mini pakt op de LA Autoshow uit met een geheel elektrische versie van z'n compacte hatchback. Die ontbeert een benzinemotor maar wordt door een elektromotor met 204pk aangedreven. Die wordt gevoed door een set batterijen die door Mini op de plaats van de achterbank geparkeerd worden. Die leveren, mede dankzij de recuperatie van remenergie die voor 20% bijdraagt aan de actieradius, een autonomie van meer dan 200 kilometer op. Door de gewichtige technologie (letterlijk) zet de Mini wel haast 1,5 ton op de weegschaal, maar de tweezitter kan niettemin naar 100km/u sprinten in 8,5 tellen. De topsnelheid is elektronisch begrensd. De Mini E (van Electric uiteraard) gaat niet harder dan 152km/u. Kwestie van het verbruik binnen de perken te houden.

De E kan uitsluitend aan de stekker opgeladen worden. Daarvoor voorziet Mini een speciale laadcentrale. In het beste geval laadt je het autootje in 2,5 uur helemaal op. En dit is niet zomaar een showexemplaar. Mini brengt er in de VS (Californië, New York en New Jersey) in het totaal 500 van in het verkeerd. Klanten kunnen een lease-contract voor een jaar afsluiten, met optie op verlenging.

De E functioneert geruisloos en heeft recht op een specifieke aankleding. Het koetswerk wordt met gestyleerde stekker-symbolen getooid. In het interieur is de toerenteller vervangen door een wijzer die de restautonomie weergeeft. En in de grote centrale klok verloor de tankinhoud vanzelfprekend alle relevantie. Daar lees je de nog in de lithium-ion batterijen opgeslagen energie af.