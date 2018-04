Elektrische Volvo C30 in 2011

Door: BV

Volvo toonde op het Autosalon van Frankfurt al de elektrische C30. Die kon aan het stopcontact opgeladen worden en was helemaal operationeel. Alleen niet erg praktisch, want de batterijen namen nog veel te veel plaats in en daarom ontbrak een deel van het interieur en was het instrumentarium niet functioneel. Niet dat we daar veel van gemerkt hebben, want autoconstructeurs kunnen zo'n dingen bijzonder goed camoufleren.

In Detroit presenteert Volvo nu een elektrische C30 die geen kunstgrepen meer nodig heeft. De batterijenset werd compacter (nu nog slechts 280kg zwaar) en het ganse interieur is nu aanwezig en functioneert. Een stap in de goede richting, want dankzij € 14 miljoen stimulans van de Zweedse overheid, mogen we in 2011 de eerste 50 elektrische C30's verwachten. Het gaat om een testvloot die het mogelijk moet maken om van de volgende generatie een geheel elektrische auto in de catalogus te zetten.

De cijfertjes dan: de lithium-ion accu levert stroom aan een 111pk sterke elektromotor en houdt het tot 150km lang uit. Meer dan voldoende voor 90% van de Europese bevolking, weet Volvo. De topsnelheid is gelimiteerd op 130km/u en de sprint neemt 11 tellen in beslag.