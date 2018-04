Fenix is nieuwe Noble

Door: BV

Noble is een piepkleine Britse sportwagenbouwer. Het merk is genoemd naar oprichter Lee Noble, maar die is inmiddels niet meer bij de firma. De ingenieuze Brit heeft een nieuwe sportwagenmerk in het leven geroepen. Dat het Fenix Automotive en de eerste creatie heeft uiterlijk alvast behoorlijk veel weg van de nieuwe Noble M600. Maar die edele Brit is behalve sneller (een sprinttijd van 3 tellen en een top van 360km/u) ook flink duurder gebleken dan producten uit de stal van Ferrari en Lamborghini.

Lee Noble wil met deze 1,2ton lichte Fenix dichter bij de oorspronkelijke filosofie van Noble blijven. Dat betekent niet dat de supercar traag is. De topsnelheid bedraagt nog steeds minstens 320km/u en de acceleratie naar 160km/u mag niet meer dan 7 seconden in beslag nemen. Maar in tegenstelling tot de nieuwe Noble moet deze creatie wel goedkoper zijn dan de bovenstaande concurrenten. Fenix voorziet alvast twee motoren. Beiden kennen we uit de Corvette. De instapper wordt de 480pk sterke LS V8, maar wie het graag wat steviger wil, kan ook opteren voor de compressorgevoede LS9 V8 uit de Corvette ZR1. Die heeft een slagvolume van 6,2l en levert 638pk.