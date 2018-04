Noble M600 is er eindelijk

Door: BV

De kleine Britse sportwagenbouwer Noble kondigde z'n nieuwe creatie al tijden geleden aan als Noble M15. En het is een grote stap voor het kleine bedrijf. Om voldoende fondsen voor de nieuwe sportwagen vrij te maken, moest het zelfs de blauwdrukken van de vorige creatie verkopen. Met deze Noble M600 is het dus erop of eronder, maar er lijkt weinig aan het toeval overgelaten...

De tweezitter krijgt middenin z'n chassis een door Yamaha ontwikkelde compacte V8. Die motor lepelt Volvo ook al in de XC90. De Zweden houden het strikt atmosferisch, maar de Britten voegen twee flinke Garrett turboladers toe. Daardoor tikt het vermogen af op 650pk en klimt de koppelcurve tot een zeer respectabele 840Nm. Maar Noble profileert deze M600 ook resoluut als een ‘bruikbare' sportauto. Een concurrent voor Aston Martin en Porsche. Daarom kan je het vermogen via de boordelektronica ook beperken tot 450 of 550pk. Kwestie van de rit naar de supermarkt wat minder hachelijk te maken, ook al is er ditmaal tractiecontrole voorzien. Noble koppelt de krachtcentrale aan een handgeschakelde zesbak en het vermogen is allemaal voor de achterwielen. De constructie is nagenoeg compleet opgetrokken uit lichtgewicht materialen. Noble wist het gewicht te beperken tot 1.280kg, onder meer dankzij koolstofvezel koetswerkpanelen.

In ideale omstandigheden haalt de Noble 96km/u (60Mph) in exact drie tellen en haalt hij net geen 360km/u. Dat is onvervalst supercar-territorium. Gelukkig, want de M600 wordt haast € 250.000 duur.