7 jaar garantie voor elke Kia

Door: BV

De sector mag dan wel in crisis zijn, Kia weet als één van de weinige constructeurs winst te boeken. Afgelopen jaar ging het marktaandeel van de autobouwer er met 11% op vooruit. Een resultaat dat volgens de Koreanen niet enkel te wijten is aan het huidige productoffensief, maar ook aan de garantie van 7 jaar op onder meer de in Europa gebouwde Kia Cee'd.

Kia is vastbesloten om in 2010 nog beter te doen en pakt daarom nu al uit met een stunt. Het breidt z'n garantieperiode van 7 jaar (of 150.000km) naar alle modellen die vanaf deze maand worden verkocht en ingeschreven. De Carens, Carnival, de nieuwe Sorento, Venga en zelfs de kleine zuinige Picanto genieten nu allen van dezelfde dekking. Die omvat de hele wagen, uiteraard zonder slijtageonderdelen als remmen, banden, koppeling, schokdempers...) tot 150.000km. De eerste drie jaar is de kilometerstand overigens van geen enkele tel. En omdat het constructeursdekking is, wordt ze gewoon overgedragen op eventuele volgende eigenaars.

Kia Motors België doet er nog een schep bovenop. De invoerder levert eveneens 7 jaar gratis reisbijstand en een zogenaamde ‘Job Assurance'. Die laatste verzekering (van kredietverstrekker Cetelem) is van toepassing op elke Kia die op afbetaling gekocht wordt. Ze houdt in dat bij jobverlies, werkonbekwaamheid, invaliditeit of overlijden, Kia alle resterende aflossingen dekt voor een looptijd van 12 tot 84 maanden en een bedrag tot 75.000 €.