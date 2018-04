Productie nieuwe Saab 9-5 gestart

Door: BV

Een overnemer voor Saab is nog steeds niet gevonden en GM gaat door met het afbouwproces van de activiteiten, terwijl het verder zoekt naar een nieuwe eigenaar. De motorgigant houdt de deur nog op een kier en geeft aan met een aantal kandidaat-overnemers in gesprek te zijn. Onder meer met het Nederlandse Spyker en Genii (met F1-guru Bernie Ecclestone als drijvende kracht) wordt onderhandeld.

Intussen is in de productievestiging in het Zweedse Trollhättan, na afloop van de kerstvakantie, de productie van de fonkelnieuwe Saab 9-5 gestart en rolden de eerste productiewagens van de assemblageband.