Verkoop Cardoen stijgt met helft

Door: BV

Autosupermarkt Cardoen heeft in 2009 liefst 47,5% meer auto's verkocht dan in 2008. Dat staat in schril contrast met de markt die 11,1% volumedaling heeft geboekt. De Antwerpse groep verkocht afgelopen jaar 15.200 auto's. De gemiddelde prijs van die auto is wel gedaald. In 2008 kostte die nog € 15.900, afgelopen jaar was dat € 14.000. De omzet van de keten is niettemin fors gestegen van € 135 miljoen tot € 175 miljoen.

Tijdens deze salonperiode pakt de Antwerpse ondernemer weerom uit met een stunt. Bij aankoop van een eerste auto, geeft Cardoen een cheque van 40% op de catalogusprijs. Die kan de klant gebruiken om een tweede auto te kopen.