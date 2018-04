Hyundai ix35 vanaf € 19.499

Door: BV

Op het Brusselse Autosalon lanceert Hyundai de nieuwe ix35. Die dynamisch gelijnde compacte SUV krijgt de moeilijke opdracht een vervolg te breien aan het succes van de Tucson. Die was liefst drie jaar na elkaar de best verkochte SUV van het land. In elk geval behoudt de invoerder z'n prijzenpolitiek. Als je rekening houdt met de opgewaardeerde standaarduitrusting dan is de ix35 zelfs goedkoper dan z'n voorganger. De ambities voor het model zijn dan ook niet min. Hyundai wil er in ons land jaarlijks minstens 2.500 stuks van verkopen.

Hyundai biedt de nieuweling aan in drie uitrustingsniveaus en met twee nieuwe motoren. Het gaat om een tweeliter benzinemotor die 163pk opwekt en al voor € 19.499 in de catalogus staat en een diesel met hetzelfde slagvolume. Die bestaat in twee vermogensversies; 136 en 184pk sterk. De eerste staat in de catalogus vanaf € 22.999. Onder meer airco en stabiliteitscontrole zijn standaard op alle versies.