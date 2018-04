Wedstrijd: win tickets voor TOP GEAR LIVE

Door: BV

De historie van Dunlop staat bol van de belangrijke innovaties, die het rijden voor iedereen hebben verbeterd. Tot de hoogtepunten behoren de ontdekking van het fenomeen aquaplaning, de uitvinding van de lekbestendige banden en de introductie van de Dunlop Touch Technology. Maar Dunlop is ook het bandenmerk met de meeste overwinningen van de 24 uur van Le Mans, en is al tien jaar de exclusieve bandenleverancier van de DTM!

Logisch dat Dunlop de exclusieve bandenpartner van Top Gear Live is: zo'n sportief en dynamisch bandenmerk past perfect bij dit unieke spektakel. Top Gear Live bezoekt dit seizoen weer een aantal bijzondere steden op de wereld. Londen, Dublin, Kaapstad, Sydney en Hong Kong om er een paar te noemen. Maar ook Amsterdam komt dit jaar aan de beurt. Van 21 tot en met 24 januari zijn Clarkson, Hammond, May en The Stig namelijk in de Amsterdamse RAI te vinden.

Snelle auto's, explosies en natuurlijk heel veel Britse humor maken het evenement tot een waar feest voor alle Top Gear-liefhebbers. Dunlop is als enige bandenmerk een partner van het ongeëvenaarde "Top Gear Live" en daar zijn ze trots op! Dunlop geeft daarom i.s.m. Auto55 met veel plezier 1 x 2 tickets weg voor deze fantastische show op zondag 24 januari 2010.

Hoe winnen? Beantwoord snel onderstaande vragen en stuur je antwoorden vergezeld van je naam, adres, e-mailadres en tel/gsmnummer met vermelding "Top Gear wedstrijd Auto55 " naar info-be_dunlop@dunlop-tires.com. Wie weet word jij wel de winnaar van deze exclusieve tickets! (Antwoorden op de vragen kan je terugvinden op www.dunlop.be)

Welke Dunlop winterband werd door het Duitse AutoZeitung verkozen als "Testsieger"?

In welke Ultra High Performance band van Dunlop zorgt Kevlar® in de apex van de band voor een verbeterde wegrespons en rijprecisie?

Schiftingsvraag: Hoeveel deelnemers zullen tussen vrijdag 15 januari (00u00) en donderdag 21 januari (23u59) meespelen met de Dunlop Top Gear wedstrijd?

De persoon die een juist antwoord heeft gegeven op de 2 eerste vragen en de meest exacte inschatting heeft gedaan van het aantal ingestuurde deelnames, zal als winnaar worden aangeduid van deze wedstrijd. Deze wedstrijd loopt van vrijdag 15 januari (00u00) t.e.m. donderdag 21 januari (23u59). De winnaar wordt telefonisch en/of per e-mail gecontacteerd. Bij deelname aan deze wedstrijd stemt u mee in dat Dunlop en Auto55 uw persoonlijke gegevens voor eigen doeleinden gebruikt.

Meer info over dit unieke spektakel : www.topgearlive.nl.