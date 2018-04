Haaiensmoel voor Mitsubishi Outlander

Door: BV

Mitsubishi is in z'n nopjes met het agressieve smoelwerk dat het merk voor de Lancer bedacht. De snoet werd eerder al getransplanteerd op de kleine Colt, en het heeft er alle schijn van dat de ingreep ook de Outlander te wachten staat. Voor het jaareinde kondigen de Japanners de Europese carrière van de opgefriste versie aan.

In Azië en de VS wordt deze herwerkte Outlander in de catalogus geparkeerd. Afgezien van de nieuwe neus noteren we ook aanpassingen aan de materiaalkeuze binnenin (zachtere materialen voor het dashboard en een gemoderniseerd instrumentarium).

Officieel is over een Europese carrière van de nieuwe Outlander nog niets geweten, laat staan dat we ons kunnen buigen over relevante technische aanpassingen. Voor de Europese markt dringt een herziening van de bij VW betrokken tweeliter dieselmotor met pompverstuivers zich op, want die voldoet nog niet aan de Euro V-norm. De bij PSA ingekochte grotere 2,2l zelfontbrander vergt nauwelijks aanpassingen.