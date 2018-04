Mini Countryman is los!

Door: BV

Terwijl op het Autosalon van Detroit het Mini Beachcomber Concept nog dient om het publiek op te warmen voor de aanstormende SUV van Mini, zijn de eerste beelden nu al op het web geraakt. De productieversie debuteert in maart op het Salon van Genève en komt pas in de tweede jaarhelft op de markt.

Op officiële details is het nog even wachten, maar er zijn toch enkele zaken die inmiddels vast staan. De Countryman koppelt een mild opgetrokken bodemvrijheid aan het meest conventionele aantal portieren in een moderne Mini. De nieuweling is een conventionele vijfdeurs, met inbegrip van een naar boven openzwaaiende kofferklep.

De aandrijflijn zal op z'n minst optioneel voorzien kunnen worden van vierwielaandrijving. Onder de kap komen in elk geval de twee gekende motoren; die hebben beiden een inhoud van 1,6l en zijn ook alle twee drukgevoed. De eerste lust benzine is wordt maximaal 211pk ster, de diesel levert wellicht 112pk.