Mini Beachcomber Concept voor Detroit

Door: BV

Momenteel kan u bij Mini een driedeurs, een eigenzinnige break (Clubman) en een Cabrio bestellen. Maar het blijft er niet bij. De tweezitters Coupé Concept en Roadster Concept die in Frankfurt zijn voorgesteld krijgen het groene licht en de Crossover Concept is inmiddels zo goed als klaar voor productie. In Detroit staat nog één keer een opwarmer; deze Beachcomber Concept. De productieversie wordt in maart op het Salon van Genève onthuld.

De Beachcomber ziet u het best als een Countryman waarvan het dak en de deurpanelen zijn gedumpt. De verhoogde ophanging, vierwielaandrijving (die bij Mini "All 4" zal heten) en de motor (een viercilinder turbo) zijn reeds identiek aan die van de productieversie. De portieren kan je achterwege laten, maar je zou -theoretisch- ook stoffen exemplaren kunnen kiezen boven demonteerbare stalen exemplaren. Het 17-duims lichtmetaal komt ook, maar de terreinrubbers zullen bij de Countryman niet op de optielijst staan.

Om ervoor te zorgen dat de Beachcomber z'n naam niet gestolen heeft, voorziet Mini ruimte voor een uitgebreid arsenaal strandspeelgoed. Hip spul, dus geen schepjes en emmertjes, maar surf- en wakeboards.