Opel Antwerpen moet dicht

Door: BV

De nieuwe Opel-baas Nick Reilly heeft beslist dat de Antwerpse productievestiging van het merk dicht moet. Het bedrijf kampt met een overproductie en moet haar capaciteit met zo'n 20% afbouwen om haar leefbaarheid op lange termijn te verzekeren. Het bedrijf zegt dat "de sluiting van de fabriek in Antwerpen de meest logische benadering voor de constructeur" is. De productie zou in de volgende maanden stilgelegd worden.

Opel zegt dat de gevolgen van de wereldwijde economische crisis dit jaar in West Europa zullen zorgen voor een daling van de autoverkoop van 1,5 miljoen stuks. Dat betekent dat de vraag dan 4 miljoen stuks lager ligt dan in 2007. Die daling zal overigens ook gevolgen hebben voor de andere Opel En Vauxhall productiesies en vestigingen, zo zegt Reilly. Er staat dus nog meer banenverlies op stapel, maar momenteel is Antwerpen de enige fabriek die helemaal dicht moet.

Op dit moment stelt de Opel fabriek in Antwerpen 2.606 mensen tewerk, wat ongeveer 5 procent van het totale personeelsbestand vertegenwoordigt van de Opel/Vauxhall organisatie in Europa. De fabriek in Antwerpen bouwt momenteel de Adriedeurs-, TwinTop- en breakvarianten van de vorige Astra-generatie. In 2009, werden er 88.873 Opel Astra's gebouwd, waarvan 96 procent bestemd was voor export.

De fabriek werd opgericht in 1924 onder de naam General Motors Continental. De eerste Chevrolet werd er gebouwd op 2 april 1925. Opel Antwerpen heeft vooral verschillende modellen van de Opel Manta, Ascona, Kadett, Vectra en Astra gebouwd alsook componenten. Tot op vandaag rolden er meer dan 13 miljoen auto's en vrachtwagens van de band.