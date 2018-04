Pagani Zonda-opvolger eind dit jaar

Door: BV

Horacio Pagani is een Argentijn die in Italië supersportwagens bouwt met een Duitse motor. De Zonda geldt als één van de meest exotische bolides van z'n generatie. Tussen de introductie in 1999 (als C12) en het eind van dit jaar zal het bedrijf van de Zonda zo'n 120 stuks gebouwd hebben. De eerste hadden zo'n 400pk, de krachtigste versies (de Zonda R Clubsport) haalt 739pk. En hoewel er nog voldoende vraag is naar de Zonda om enkele jaren door te gaan, introduceert de ondernemer eind dit jaar een nieuwe generatie.

Over die nieuwe generatie - de C9 - had Pagani nog niet veel gelost. Tot nu. Het bedrijf blijft bij Mercedes AMG als motorenleverancier. Onder de kap komt een 6-liter V12 die een elektronisch begrensd koppel van 1.000Nm levert en ook nog eens 700pk rijk wordt. De C9 wordt helemaal nieuw en Pagani belooft nog exotischer materialen, een ander weggedrag en een betere gewichtsverdeling. Het chassis wordt een combinatie van koolstofvezel en titanium en 3.800 onderdelen zijn nieuw.

De nieuwe C9 zal zo'n € 900.000 kosten en zal voor het eerst ook in de VS aan de man gebracht worden. Pagani wil er jaarlijks 40 stuks van bouwen.