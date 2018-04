Nog straffer: Pagani Zonda F

Door: BV

oor de duidelijkheid; met een standaard Pagani Zonda, goed voor 555pk en 750Nm, is het al niet echt behelpen. Toch moest dat nog beter kunnen, vond de kleine Italiaanse constructeur. Wat extra gesleutel levert dan zowaar de Zonda F op, die op het Autosalon van Genève zal debuteren. Aan de basis wordt niet geraakt, de F maakt het verschil voornamelijk op motorvermogen en remcapaciteit. Uit hetzelfde 7,3l twaalfcilinder in V-blok van Mercedes origine puren de Italianen nu 602pk bij 6.250t/min en 760Nm bij 4.000t/min. Gekoppeld aan dezelfde handbediende zesversnellingsbak kan ook geopteerd worden voor een Clubsport-uitvoering. Die beschikt over een aërodynamisch pakket dat bij een snelheid van 300km/u 600kg neerwaartse druk genereert en is bij dezelfde omwentelsnelheden 650pk en 780Nm sterk. Het leeggewicht van de 4,43m lange, 2,05m brede en 1,14m hoge sportwagen blijft beperkt tot niet meer dan 1230kg.

De prestaties spreken tot de verbeelding. De topsnelheid bedraagt meer dan 345km/u en de spurt naar 100km/u neemt in het beste geval slechts 3,6 seconden in beslag. De hele handel wordt standaard afgestopt met geventileerde Brembo-schijven met een diameter van 380mm vooraan en 355mm achteraan, maar ceramische remschijven met een diameter van 380mm rondom zijn ook te krijgen. Een noodstop vanaf 200km/u hoeft dan niet meer dan 4,4 tellen in beslag te nemen. Het wegcontact is voor rekening van Michelin Pilot Sport 2 rubber met maat 255/35 R19 vooraan en 335/30 R20 achteraan. De Zonda F zou niet alleen in rechte lijn indruk maken; Pagani meldt dat de Clubsport 1,4g laterale versnelling kan weerstaan.