606.000 bezoekers op Salon

Door: BV

Febiac, de organisator van het Brusselse Autosalon mikte op 600.000 bezoekers voor deze editie. Het kreeg er 6.000 meer, en kijkt dan ook tevreden terug op de editie die gisterenavond de deuren sloot.

De vakorganisatie wil ook even opmerken dat het Brusselse Salon één van de enige was dat kon rekenen op de aanwezigheid van nagenoeg alle auto- en motormerken. Het feit dat Brussel de naam heeft een commercieel gericht salon te zijn, heeft de constructeurs ertoe aangezet aanwezig te zijn. En de commerciële resultaten zijn in het algemeen boven verwachting. Die goede verkoopsresultaten zouden zich de komende maanden moeten vertalen in inschrijvingscijfers die hoger zijn dan verleden jaar.

De testpiste voor elektrische auto's en motoren draaide heel het salon op volle toeren. Dat er veel elektrische voertuigen (veelal in prototypestadium, maar ook enkele verkoopsrijpe exemplaren) op het salon te bewonderen waren, prikkelt duidelijk de interesse van de bezoeker. Uit de eerste commerciële resultaten blijkt ook dat de consument volop begint te kiezen voor auto's met een zeer lage CO2-uitstoot. De fiscale stimulans daarvoor blijkt zeer efficiënt en het aanbod wordt almaar groter.