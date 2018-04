Speeltje onthult Renault Twingo Cabrio

Door: BV

Renault werkt aan een dakloze versie op basis van de kleinste telg in het gamma. Die zal volgens de laatste berichten overigens niet Twingo gaan heten. Er wordt gespeculeerd over Wind of W'Air. Het afgewerkte product krijgen we in maart op het Autosalon van Genève te zien, maar de vorm is nu reeds onthuld. Niet door Renault zelf, maar de speelgoedfabrikant die het model in het klein zal bouwen, is onvoorzichtig geweest met de afbeeldingen. Het overkwam Mercedes eerder ook al met de E-Klasse Break.

Het speeltje is niet functioneel, dus het blijft nog even speculeren over de dakconstructie. Het is wel duidelijk dat Renault niet kiest voor een conventionele stoffen kap. Het heeft er zelfs alle schijn van, dat het dakpaneel hoog op de opgetrokken kont rust. Dat systeem is dan vergelijkbaar met dat op de Ferrari 575 Superamerica. Maar ook een constructie als op de Saab 9-X Air Concept is niet uitgesloten. Gezien Renaults voorliefde voor metalen klapdaken, staat ons geld op evenwel op het eerste.